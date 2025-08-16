Редактор портала Analisi Difesa подчеркнул, что "Украина сейчас не главная проблема для сторон, конфликт представляет препятствие для двусторонних отношений"

РИМ, 17 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Главное достижение президента РФ Владимира Путина на саммите с американским коллегой Дональдом Трампом заключается в том, что он смог убедить главу Белого дома в необходимости окончательного завершения конфликта, а не перемирия, которое все равно будет нарушено. Как в беседе с корреспондентом ТАСС сказал главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани, это предполагает принятие условий, выдвигаемых Москвой.

"На состоявшемся саммите возобновлено обсуждение стратегических вопросов. Украина сейчас не главная проблема для сторон, конфликт представляет препятствие для двусторонних отношений. И главный успех российского президента в том, что он смог убедить Трампа, что необходимо не перемирие, а полное решение кризиса с устранением его глубинных причин. А это означает, что и Украина, и Европа должны принять условия России", - сказал аналитик.

В противном случае конфликт можно продолжать, но через полгода ситуация для Украины будет еще хуже. По мнению эксперта, президентов РФ и США объединяет "достаточно пренебрежительное отношение к Европе". Он также убежден, что Трампу, который ведет довольно агрессивную политику в отношении некоторых стран, необходимы хорошие отношения с РФ, чтобы выстраивать линию поведения с БРИКС "во имя большей экономической стабильности США". "Достаточно смешно слышать сейчас от европейских лидеров, что именно сейчас открылась спираль для поиска решения по Украине, когда Россия предлагала это сразу, Европе нужно менять свое отношение", - продолжил собеседник агентства.

Гайани считает, что следующий саммит может пройти в Москве в октябре-ноябре, и тогда будет вестись полномасштабный диалог о восстановлении соглашений по ядерным вооружениям и экономическому сотрудничеству.

Крупнейшее международное политическое событие

Директор департамента исследований проблем России, Кавказа и Центральной Азии в Итальянском институте международных политических исследований и профессор истории Евразии в венецианском университете "Ка Фоскари" Альдо Феррари назвал состоявшийся на Аляске саммит РФ - США крупнейшим международным политическим событием. "Уже то, что возобновлены прямые контакты, является крайне важным. Начался процесс нормализации отношений после их полного отсутствия на протяжении почти трех лет", - отметил он.

Аналитик также считает, что стороны пришли к пониманию необходимости устранения "глубинных причин" конфликта, сложность которых недооценивает Европа. По его мнению, если Европа не начнет работать в этом направлении, то продолжит быть препятствием для урегулирования.

Феррари отметил, что сейчас должен последовать ряд встреч на техническом уровне, чтобы обсуждать конкретные аспекты, такие как территориальный. Трехсторонняя встреча уже с участием Владимира Зеленского может состояться только после того, как эти вопросы будут проработаны, считает эксперт.