Болгарский политик Петков назвал Европу лишним звеном в урегулировании на Украине

Лидер политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" отметил, что "санкции в отношении России непосредственно и очень больно ударили по Европе, по экономике Германии, Франции и других стран, которые потеряли потенциал для эффективного развития"

СОФИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Европа является лишним и вредным звеном в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил лидер политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" (входит в состав правящей коалиции - прим. ТАСС) Румен Петков, комментируя итоги саммита США - Россия на Аляске.

"Встреча на Аляске показала всем, что в мире большой политики наиболее эффективно работает система взаимоуважения и диалога, которая помогает слышать друг друга, <...> решать проблемы через дипломатический диалог, а не через угрозы и силу", - сказал Петков.

"Событие на Аляске стало успешным актом для России и президента Владимира Путина, и большим достижением для президента США Дональда Трампа, который инициировал и провел эту встречу. Полагаю, что действия больных на голову политиков так называемого Запада, которые откровенно мешают урегулированию конфликта на Украине, будет справедливо оценено", - подчеркнул Петков.

Начало позитивных перемен

Болгарский политик предположил, что совместное заявление глав Еврокомиссии и Евросовета, лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, принятое по итогам саммита РФ и США, являются способом их борьбы за выживание на рубеже перемен. "Продолжение войны - это часть их борьбы за выживание. Нынешняя Еврокомиссия может существовать только благодаря войне и санкциям. Нормальная и разумная Европа давно бы отвергла подобные идеи и действия. И я, как европеец, притеснен, что ЕК диктует политику, которая убийственна для нашего континента", - сказал Петков.

По его мнению, "санкции в отношении России непосредственно и очень больно ударили по Европе, по экономике Германии, Франции и других стран, которые потеряли потенциал для эффективного развития".

"На протяжении последних пяти-шести лет мы страдаем от действий Еврокомиссии [во главе с] Урсулой фон дер Ляйен, которую не уважают ни Китай, ни Индия, ни Турция, ни многие другие страны. Сегодня США и Россия показали всему миру, что нынешняя ЕК и сегодняшняя Европа не способны решать проблемы, и их мнение никого не интересует. По сути дела, Еврокомиссия и политика, которую она проводит, в нынешней ситуации оказались бессмысленным и вредным звеном. Равно как и Зеленский, который сегодня нужен только фон дер Ляйен, с которой его связывают коррупционные интересы", - подчеркнул Петков.

"Очень надеюсь, что встреча на Аляске положила начало целой серии позитивных событий, которые помогут решить существующие проблемы. Надеюсь, что следующая встреча лидеров в самом скором времени пройдет в России. Что Европа найдет в себе силы к проведению реформ, отстранит нынешнюю ЕК и политиков, которые подталкивают Украину к самоуничтожению и продолжению бессмысленной войны", - заявил болгарский политик.