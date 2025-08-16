NPR: в отеле Анкориджа нашли документы якобы Госдепа по встрече Путина и Трампа

По данным радио, они содержат, в частности, предположительное расписание саммита и состав делегаций РФ и США на встречах в узком и расширенном формате

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Документы, предположительно, Госдепартамента, посвященные встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, обнаружены в гостинице в Анкоридже (штат Аляска). Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR).

По его данным, восемь страниц документов с пометками управления протокола Госдепартамента были обнаружены постояльцами гостиницы Hotel Captain Cook в одном из принтеров, предназначенных для общего пользования. По оценке NPR, обнаружение документов свидетельствует об "очередном проколе чиновников администрации Трампа в вопросе соблюдения норм безопасности".

Документы, снимки которых приводит NPR, содержат, в частности, предположительное расписание саммита и состав делегаций РФ и США на встречах в узком и расширенном формате. Фамилии членов российской делегации приведены с пояснениями относительно их правильного произношения.

Кроме того, в документах приводится рассадка гостей на планировавшемся обеде "в честь Его Превосходительства Владимира Путина", а также меню. Из него следует, что гостям должны были подать зеленый салат с уксусной заправкой на основе шампанского, хлеб с лимонно-розмариновым маслом, стейки филе-миньон из говяжьей вырезки в коньячно-перечном соусе или палтус по классическому аляскинскому рецепту, картофельное пюре со сливочным маслом и запеченную спаржу, а также крем-брюле с мороженым на десерт. Телекомпания NBC ранее сообщала, что в расписании Трампа в Анкоридже значился рабочий обед с российским коллегой, однако после переговоров он был отменен.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.