Эксперт Кимболл: РФ и США должны предпринять шаги с целью избежать ядерной гонки

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. США и России необходимо перейти к конкретным мерам по вопросу ограничения на свои стратегические ядерные арсеналы. Об этом заявил Аналитическому центру ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, комментируя итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он обратил внимание на то, что еще до саммита в Анкоридже оба лидера заявили о намерении обсудить вопросы ограничения на свои ядерные арсеналы. "Но, к сожалению, после встречи не прокомментировали эту важную тему", - сказал Кимболл. Эксперт в этой связи привел недавние высказывания Путина о том, что нынешняя администрация США предпринимает "энергичные и искренние усилия для того, чтобы <...> создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом - если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями".

В свою очередь Трамп в интервью Fox News по пути в Анкоридж подтвердил, что "речь идет об Украине, но нам нужно обсудить договоры по ядерным вооружениям". "Дело в том, что Трампу и Путину необходимо перейти от слов к делу, чтобы предотвратить трехстороннюю гонку ядерных вооружений, в которой никто не победит. Увеличение числа ядерных вооружений не сделает мир безопаснее", - считает Кимболл.

Он напомнил, что действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) 2010 года - последнего оставшегося двустороннего соглашения о сокращении ядерных вооружений между США и Россией - истекает через 175 дней. "Если Трамп и Путин не смогут достичь хотя бы временного соглашения о сохранении действующих ограничений, то вскоре мы можем стать свидетелями того, как каждая из сторон впервые за более чем 35 лет увеличит параметры своих развернутых ядерных арсеналов, устанавливая боеголовки на имеющиеся ракеты, что не отвечает ничьи интересам.

СНВ-3 или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года президент РФ объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 5 февраля 2026 года срок действия договора истекает.