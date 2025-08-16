По данным агентства, президент США также утверждал, что такой формат гарантий без вовлечения Североатлантического альянса устроил бы Россию

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о своей готовности внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, но при условии, что это не будет связано с НАТО. Об этом в субботу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, президент США также утверждал, что такой формат гарантий без вовлечения Североатлантического альянса устроил бы Россию.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с лидерами стран Евросоюза после саммита на Аляске затронул тему гарантий безопасности для Украины по типу статьи 5 Устава НАТО. Детали предложения Трампа не уточняются и неясно, как гарантии будут реализованы.

Статья 5 Устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этой каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до "применения вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".