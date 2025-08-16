По данным газеты, президент РФ Владимир Путин был принят американской стороной как глава государства, играющего одну из ключевых ролей в мировой политике

ГААГА, 16 августа. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в США и его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске продемонстрировали, что Москва остается ключевым игроком на мировой арене, и позволили ей добиться желаемых результатов. Об этом говорится в публикации нидерландской газеты Trouw.

Издание подчеркивает, что Путин был принят американской стороной как глава государства, играющего одну из ключевых ролей в мировой политике. Кроме того, по оценкам газеты, переговоры с Трампом позволили российскому лидеру "показать всему миру", что Москва вовсе не находится в изоляции вопреки утверждениям некоторых западных стран.

По данным газеты, серьезным успехом российской стороны также стало то, что по итогам саммита Вашингтон "воздержался от немедленного введения" новых санкций.

Встреча президентов РФ и США состоялась 15 августа на военной базе на Аляске. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.