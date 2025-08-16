С Москвой ведет диалог большая часть мира, отметил лидер французской партии "Патриоты"

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Россия никогда не была в дипломатической изоляции, диалог с ней ведет большая часть мира, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Никогда не было никакой "дипломатической изоляции" России. Не надо путать ни Группу семи, ни ЕС со всем миром. Не надо путать истеричные западные СМИ с мировым общественным мнением, - написал политик в X. - Страны БРИКС насчитывают сегодня 3,6 млрд жителей. Их ВВП выше, чем у G7, и разрыв растет с каждым годом".

Филиппо считает, что президент США Дональд Трамп осознал эту ситуацию и решил использовать ее в интересах своей страны. "И он был абсолютно прав", - указал лидер "Патриотов".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.