Венгрия поддерживает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики

БУДАПЕШТ, 16 августа. /ТАСС/. Венгрия надеется, что состоявшийся на Аляске саммит Россия - США приведет к миру на Украине и лидеры Западной Европы не сорвут заключение договоренности об урегулировании конфликта, как они сделали это в 2022 году. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

"Мы, венгры, искренне надеемся, что вчерашние переговоры приведут к миру, и в то же время надеемся, что на этот раз не повторится то, что произошло три с половиной года назад: тогда западноевропейцы сорвали мирное соглашение [между Россией и Украиной] в Стамбуле. Было бы хорошо, если бы на этот раз процесс, начатый на Аляске, не был прерван!" - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы живем в тени войны уже три с половиной года, и именно столько времени мы боремся со всеми ее последствиями - будь то продолжающиеся вызовы безопасности, военная инфляция, стремительный рост цен на энергоносители или тот факт, что Брюссель хочет втянуть нас в войну. Мы выступаем за прекращение огня и мирные переговоры уже в течение трех с половиной лет, потому что знаем, что решение может быть найдено только за столом переговоров, а не на поле боя", - отметил Сийярто.

Он подтвердил, что Венгрия поддерживает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и приветствует тот факт, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоялась 15 августа на Аляске, несмотря на противодействие противников мирного урегулирования украинского конфликта. Министр сообщил, что сказал обо всем этом в разговоре с Ландау.

Весной 2022 года российская и украинская делегации провели переговоры в Стамбуле и условились об урегулировании конфликта, но договоренности не вступили в силу из-за изменения позиции Киева и вмешательства лидеров стран Запада, в частности Великобритании. Принципы соглашения включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений.