Саудовская Аравия выразила поддержку усилиям по урегулированию конфликта на Украине

ДОХА, 16 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия приветствовала состоявшиеся на Аляске переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также выразила поддержку всем усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства.

"Королевство приветствует проведение саммита на Аляске, где встретились президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин, подтверждая тем самым свою неизменную поддержку дипломатии и диалога в качестве основного пути к разрешению международных споров и конфликтов", - отмечается в документе, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в X. В ведомстве подчеркнули, что Эр-Рияд поддерживает "все дипломатические усилия, направленные на урегулирование российско-украинского кризиса мирными средствами" и установление мира между двумя странами.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов также приветствовал встречу на Аляске, назвав ее исторической. Руководство ОАЭ считает, что эти переговоры стали "важным шагом на пути к укреплению международного мира и безопасности и созданию атмосферы доверия в Европе". Усилия Путина и Трампа по урегулированию кризиса на Украине, отметили в министерстве, "вселяют надежду на достижение глобального мира и стабильности". Аналогичное заявление опубликовало внешнеполитическое ведомство Бахрейна, оценив "позитивный прогресс, достигнутый на переговорах президентов США и России по украинскому кризису".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.