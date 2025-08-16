Румен Радев отметил, что "придется наблюдать различные метаморфозы, в том числе среди болгарских политиков, которые буквально затонули в своем стремлении добиваться мира через силу"

СОФИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что встреча между президентами России и США на Аляске дает надежду на мир. Об этом болгарский лидер заявил журналистам во время брифинга.

"Встреча на Аляске восстанавливает диалог и дает всем нам надежду на мир. Но, полагаю, нам придется наблюдать различные метаморфозы, в том числе среди болгарских политиков, которые буквально затонули в своем стремлении добиваться мира через силу, причем без учета реальностей. Я многократно уже говорил, что подобный подход ведет лишь к еще большим разрушениям и жертвам, потере территорий. Надеюсь, что это осознали", - сказал Радев.