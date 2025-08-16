ТАСС: Фидан обсудил по телефону с Лавровым переговоры Путина и Трампа на Аляске

Глава МИД Турции "надеется, что процесс, начатый на Аляске, приведет к прочному миру при участии Украины"

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"16 августа министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались усилия, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной, а также прошедшая в этом контексте встреча президентов США и России, состоявшаяся на Аляске", - сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Фидан также сообщил Лаврову, что "надеется, что процесс, начатый на Аляске, приведет к прочному миру при участии Украины, и отметил, что Турция готова внести свой вклад в это".