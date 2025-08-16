Мерц: встреча Путина и Трампа может способствовать установлению мира на Украине

Канцлер Германии упомянул запланированную на 18 августа встречу президента США с Владимиром Зеленским

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может способствовать урегулированию конфликта на Украине.

"Этот саммит может стать успехом на пути к миру на Украине при условии, что сейчас будут предприняты правильные шаги", - сказал Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV. При этом он упомянул запланированную на 18 августа встречу Трампа с Владимиром Зеленским.

В то же время Мерц не ожидает, что Трамп вновь унизит Зеленского в Белом доме, как это было в феврале. По словам Мерца, европейские лидеры дадут Зеленскому "несколько хороших советов" во время беседы 17 августа. "Он также видел, что моя встреча с Дональдом Трампом прошла совсем иначе, чем его", - резюмировал Мерц.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.