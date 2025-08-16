Глава МИД Турции отметил, что "установление прочного мира является возможным благодаря реализации процесса, включающего Украину", сообщил собеседник агентства

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой прошедшие на Аляске переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

"Министр Фидан 16 августа провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Обсуждалась прошедшая на Аляске встреча президентов США и России, направленная на прекращение войны между Россией и Украиной", - сообщил источник.

В разговоре Фидан отметил, что "установление прочного мира является возможным благодаря реализации процесса, включающего Украину". "И в этом контексте он подчеркнул важность встречи президента Украины Зеленского и президента США Трампа в Вашингтоне в понедельник. Фидан заявил, что Турция продолжит поддерживать дипломатические усилия для достижения мира и готова внести свой вклад", - сообщил источник.

Ранее Фидан обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым саммит на Аляске и сообщил ему о готовности Турции содействовать мирному урегулированию на Украине.