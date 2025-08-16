Правозащитник Хелали: США должны понять озабоченности России

Член Компартии Соединенных Штатов также назвал саммит на Аляске важным моментом для дипломатии и отношений двух стран

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Американский правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали назвал прошедший саммит на Аляске шагом к нормализации отношений между РФ и США, однако подчеркнул, что Вашингтон должен понять озабоченности Москвы. Такую оценку он дал в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Это был очень важный момент для дипломатии и для двусторонних отношений. Мы только что прошли через четыре года бурного периода, отношения были хуже, чем когда-либо со времен холодной войны", - сказал Хелали, отметив важность диалога двух крупнейших ядерных держав.

Он подчеркнул, что "пока нет соглашения по главному, ключевому вопросу - конфликту на Украине, его первопричинам и способам их устранения". "Американцы должны принять это во внимание и понять озабоченности России в области национальной безопасности, ее стратегические интересы, и то, на что она в конечном счете надеется для новой перезагрузки отношений", - добавил правозащитник.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.