Первая леди США, в частности, призвала президента России защитить детей

НЬЮ-ЙОРК. 17 августа. /ТАСС/. Первая леди США Мелания Трамп призвала президента России Владимира Путина к защите детей, отметив, что он способен сделать это "одним росчерком пера". Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо, переданное Меланией российскому лидеру во время саммита на Аляске.

"Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем послужите одной лишь России - вы послужите всему человечеству. Вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня", - заявила Мелания Трамп в письме, содержимое которого передает телеканал Fox News.

По информации телеканала, Путин прочитал это письмо в присутствии американской и российской делегаций во время саммита США - Россия в Анкоридже. Как передает Fox News, Мелания Трамп в письме отмечает, что вопрос защиты детей "выходит за рамки любых человеческих разногласий" и "стоит выше географии, правительства и идеологии".

"Как родители, мы обязаны питать надежду следующего поколения. Как лидеры, мы обязаны поддерживать наших детей, и это выходит за рамки комфорта немногих. Несомненно, мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством для всех, чтобы каждая душа могла пробудиться в мире, и чтобы само будущее было надежно защищено", - подчеркнула она в письме, которое есть в распоряжении телеканала Fox News.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании.

Они не стали приводить содержание послания, уточнив лишь то, что оно касается судеб детей, якобы похищенных во время конфликта на Украине. Как отметило агентство, сама Мелания Трамп не сопровождала мужа во время поездки в Анкоридж, где 15 августа прошла встреча двух лидеров.