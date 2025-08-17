Как считает президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и РФ, издатель журнала The Nation, сторонам стоит приложить больше усилий по урегулированию конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. России и Соединенным Штатам следует продолжать после саммита в Анкоридже заниматься "серьезной и целенаправленной дипломатией", прежде всего по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказала ТАСС президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией, издатель журнала The Nation Катрина ванден Хойвел.

С ее точки зрения, российско-американский саммит на Аляске не привел к прорывным договоренностям. "Дипломатическое взаимодействие лучше конфликта. Но нам нужна поистине серьезная и целенаправленная дипломатия для достижения настоящего мира", - убеждена ванден Хойвел. Американский комитет за согласие между Соединенными Штатами и Россией находится в Нью-Йорке.

"Продолжающийся конфликт на Украине парализовал в Западном полушарии практически все, включая перспективы возобновления переговоров по стратегическим вооружениям между США и Россией. Нам нужно восстанавливать инфраструктуру [контроля] над вооружениями в ситуации, когда обе стороны модернизируют ядерные арсеналы, разрабатывают современные вооружения, включая гиперзвуковые, и внедряют ИИ в системы, становящиеся все более автономными при практически полном отсутствии контроля", - полагает американская издательница и общественный деятель. На ее взгляд, "необходимо отдавать приоритет поиску плана обеспечения безопасности, который приведет к <...> завершению войны между Украиной и Россией".