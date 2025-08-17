Основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог" Александр фон Бисмарк указал, что ведущие СМИ ФРГ отказываются это признавать

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала "шедевром дипломатии". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог", потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк.

"Встреча на Аляске двух сверхдержав, представленных Путиным и Трампом, стала шедевром дипломатии", - отметил фон Бисмарк. Он обратил внимание, что ведущие германские СМИ отказываются это признавать и преуменьшают значение личных переговоров.

Западные политики, заметил основатель проекта, общаются с президентом РФ только через СМИ. "Трамп показывает ЕС, особенно Германии, что с Путиным вполне можно разговаривать на равных и с уважением, что важно общаться лицом к лицу", - резюмировал он.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.