Потомок Бисмарка: ФРГ должна наладить контакты с президентом России

Основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог" Александр фон Бисмарк подчеркнул, что "Германии предстоит наконец разыграть дипломатическую карту" и поговорить с Владимиром Путиным лично

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Власти Германии должны наладить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал основатель российско-немецкого общественного проекта "Бисмарк-диалог", потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

"Теперь Германии предстоит наконец разыграть дипломатическую карту и поговорить с Путиным лично. Моральная политика должна быть отброшена, а реальная политика должна выйти на первый план", - сказал фон Бисмарк в ответ на просьбу прокомментировать прошедший саммит РФ и США на Аляске. "Тогда мы быстрее достигнем мира, которого наконец-то хочет народ и которого требуют от наших политиков", - констатировал он.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.