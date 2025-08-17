Эксперт Чжэн назвал визит Путина в США воплощением героизма на фоне робости ЕС

Чжэн Жуньюй также отметил, что российско-украинский конфликт является "прокси-войной между Россией и НАТО"

ШАНХАЙ, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Визит президента РФ Владимира Путина на Аляску для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом выглядел очень смелым на фоне робости европейских лидеров, "избегающих проблем и склонных сбиваться в кучку". Такое мнение выразил эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй.

"Визит президента РФ Владимира Путина в США стал воплощением российского героизма, он выглядел особенно смелым на фоне робких, избегающих проблем и склонных сбиваться в кучку европейских лидеров", - сказал Чжэн Жуньюй. По его словам, Путин, несомненно, обладает гораздо большим влиянием, чем лидеры ЕС, как в российско-украинском конфликте, так и в отношениях с США, а также в перестройке европейской и глобальной архитектуры безопасности.

"Влияние этой встречи на внутренние положение дел в западном лагере огромно. Общий консенсус и конечная цель Европы, США и самого НАТО состояли в том, чтобы полностью ослабить Россию, - отметил Чжэн Жуньюй. - Согласно их последовательной общей позиции, все антироссийское - это хорошо, а общие интересы с Россией - плохо, теперь их консенсус рухнул".

Этот саммит США и России продемонстрировал миру, что отношения между США и Россией, вероятно, постепенно возвращаются к норме, сказал специалист по международным отношениям. Он предположил, что Москва и Вашингтон могут вновь объединить усилия для решения важных международных проблем, но долгосрочное влияние саммита на международный порядок еще предстоит оценить. "Западное давление, блокады и санкции, с которыми сталкивается Россия, вероятно, постепенно ослабнут", добавил эксперт.

"Встреча прошла на фоне убедительных успехов России на поле боя, в то время как украинские военные сталкиваются с реальной возможностью поражения. Это, по сути, создает возможность мирных переговоров", - считает Чжэн Жуньюй. Он отметил, что российско-украинский конфликт является "прокси-войной между Россией и НАТО". "Разрешение конфликта должно, прежде всего, включать решение ключевых вопросов между Россией и США, это отправная точка и ключ к подлинному установлению мира", - отметил эксперт. Согласно его мнению, встреча на Аляске открыла окно для урегулирования российско-украинского конфликта.

О переговорах РФ и США на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.