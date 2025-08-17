Около 700 военнослужащих будут бороться с преступностью

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Штаты Западная Вирджиния, Огайо и Южная Каролина отправят около 700 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для обеспечения общественного порядка в городе. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times (NYT).

По ее информации, губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси заявил, что направит в столицу США от 300 до 400 военных, губернатор Огайо Майк Девайн также отправит 150 человек, а губернатор Южной Каролины Генри Макмастер пообещал перебросить 200 военнослужащих Национальной гвардии.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Он отметил, что полиция города будет переведена под прямое федеральное управление. Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены Вооруженные силы.