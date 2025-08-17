Госсекретарь США также присутствовал на встрече

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла очень продуктивно.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который разместил соответствующую запись в своем Telegram-канале.

На вопрос журналиста о том, как прошел саммит, госсекретарь дал весьма высокую оценку. "Очень хорошо, было очень продуктивно", - отметил Рубио, принимавший участие в переговорах двух лидеров.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.