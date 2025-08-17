Поездка нужна для обмена информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, указал официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с другими европейскими лидерами 18 августа отправится в Вашингтон для участия во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

"Поездка предназначена для обмена информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", - отметил Корнелиус. При этом он указал, что Мерц обсудит с главами государств и правительств ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем заключении мирного соглашения.

На переговорах в Вашингтоне, по словам представителя кабмина ФРГ, будут рассмотрены среди прочего гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшая поддержка Украины.

"Это включает сохранение санкционного давления", - заключил Корнелиус.

Ранее газета Bild сообщила, что Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США. Намерение принять участие во встрече американского лидера с Зеленским 18 августа уже подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10, подчеркнул, что согласованы многие позиции, дальнейшее зависит от Киева, и выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.