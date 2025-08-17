Джуро Мацут подчеркнул, что республика обязана поддерживать общественный порядок и спокойствие

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Ситуация в Сербии вызывает серьезное беспокойство на фоне нападений на государственные учреждения в городе Валево и полного уничтожения госимущества. Об этом заявил премьер-министр республики Джуро Мацут.

"Ситуация в стране вызывает обеспокоенность, учитывая нападения в городе Валево на государственные институты и полное уничтожение государственной собственности, что является очевидным началом удара и по судебной власти, - приводятся слова Мацута в распространенном заявлении кабмина. - Этим наносится серьезный удар по основам государства и его функционирования".

По словам премьера, страна обязана "поддерживать общественный порядок и спокойствие, защищать всех граждан и их имущество, государственные институты, политические, а также все другие организации, которые формируют общественное пространство".

"Государственные институты будут активно работать над выявлением и наказанием организаторов и исполнителей, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию абсолютно неоправданной атмосферы хаоса и нестабильности, создаваемой в Республике Сербия", - отметил премьер.

Глава правительства назвал происходящее "скоординированным ультралевым вандализмом, представляющим явную угрозу стабильности общественного и государственного порядка, а также реализации демократических прав всех граждан". Он также обратился к организаторам протестов с призывом прекратить их продвижение.

"Особо подчеркиваю ответственность интеллектуалов, деятелей культуры, общественных личностей и политиков, которые активно поддерживают такие выступления против государства", - указал Мацут.

Беспорядки в Сербии

По данным МВД Сербии, в ночь на 17 августа в некоторых городах страны вновь прошли несанкционированные акции протеста. В результате столкновений с протестующими пострадали как минимум шесть сотрудников жандармерии, 56 человек были доставлены в полицию, из них 16 задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, а в отношении 35 составлены протоколы о правонарушениях.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Валево, где около 4 тыс. человек разгромили и подожгли помещения Сербской прогрессивной партии, а также повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры. Министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что пожар мог поставить под угрозу жизни людей, так как в здании расположены жилые квартиры.

В Белграде в беспорядках участвовали около 1,3 тыс. человек, которые забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью, камнями и другими предметами. В Нови-Саде собрались порядка 500 протестующих. По словам главы МВД, полиция вмешалась и восстановила порядок во всех трех городах.

На фоне продолжающихся акций президент Сербии Александар Вучич 18 августа выступит с обращением к нации.