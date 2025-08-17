Директор Института евразийских стратегических исследований отметил, что перед встречей американский президент заявил, что США могут обсуждать предоставление гарантий безопасности Украине, но не в формате НАТО

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Очная встреча с президентом России Владимиром Путиным позволила его американскому коллеге Дональду Трампу лучше понять необходимость устранения коренных причин конфликта на Украине. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал директор Института евразийских стратегических исследований, бывший советник-посланник посольства Республики Корея в Москве Пак Пён Хван.

По его словам, одно из популярных мнений сводится к тому, что на нынешней встрече не было достигнуто конкретных соглашений между сторонами и что это отдаляет перспективу прекращения огня на Украине. "Однако большое значение имеет то, что на этот раз Трамп, по-видимому, смог глубже понять необходимость устранения коренных причин нынешней войны, на чем настаивает Путин", - считает аналитик.

Пак Пён Хван отметил, что перед встречей американский президент заявил, что США могут обсуждать предоставление гарантий безопасности Украине, но не в формате НАТО. По словам эксперта, это "отражает значительное понимание российских опасений". Однако, как предполагает аналитик, сторонам еще нужно достичь договоренностей, касающихся новых границ и демилитаризации. "Даже если Трамп согласился бы с аргументами Путина, для него было бы затруднительно публично заявить об этом без консультаций с Зеленским. Думаю, что пока рано давать окончательную оценку итогам этой встречи", - заключил исследователь.

В то же время он подчеркнул, что сам саммит показал, что "стороны стремятся к нормализации отношений и сотрудничеству". Южнокорейский эксперт напомнил, что это первые переговоры президентов РФ и США после встречи Путина и Байдена в 2021 году. По словам Пак Пён Хвана, стоит обратить внимание на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили не только конфликт на Украине, но и, вероятно, экономическое сотрудничество и глобальные угрозы безопасности. "Это, на мой взгляд, продемонстрировало, что США признали Россию важным партнером в решении международных проблем", - подчеркнул директор исследовательского института.

На совместной пресс-конференции после переговоров президент РФ заявил, что ситуация на Украине была одной из главных тем. Путин указал на огромный потенциал делового и инвестиционного партнерства между РФ и США, отметил возможность для взаимодействия в Арктике и перспективность межрегионального сотрудничества между Дальним Востоком РФ и тихоокеанским побережьем США. Владимир Путин также подчеркнул, что длительные паузы в контактах между лидерами двух стран и ухудшение двусторонних отношений не идут на пользу ни РФ с США, ни миру в целом.