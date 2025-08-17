В частности, они повлияют на Сербию, указал президент республики

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что переговоры между лидером США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным имеют решающее значение для будущего человечества, Европы и самой Сербии.

"Прежде всего, от имени Республики Сербия я хотел бы поприветствовать переговоры, которые провели президент США Дональд Трамп как хозяин и его гость - президент Российской Федерации Владимир Путин. Сербия считает, что эти переговоры имеют решающее значение для будущего человечества, разумеется, для будущего Европы и чрезвычайно важны для будущего самой Сербии. Я верю, что установление мира является высшим интересом для людей на планете, и мы особенно считаем это важным для Республики Сербия", - указал Вучич в ходе обращения к нации.

По его словам, часть напряженности и давления, направленных против Сербии и ее народа, в случае достижения мира либо снизится по интенсивности, либо полностью исчезнет.

"Это поможет нам в полной мере повышать уровень экономического сотрудничества не только с этими двумя великими странами, но и со всеми другими государствами, а также полностью сосредоточиться на решении других вопросов и проблем для нашей нации и граждан", - указал сербский лидер.

Бывший вице-премьер Сербии и экс-глава Агентства безопасности и информации Александар Вулин в беседе с ТАСС подчеркивал, что встреча президентов РФ и США носит исторический характер. По его словам, она стала большой дипломатической победой Москвы.

15 августа на военной базе в Анкоридже (штат Аляска) состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.