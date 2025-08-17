Визит Владимира Зеленского до утра 17 августа не значился в планах Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский объявили о проведении в Брюсселе совместной пресс-конференции в воскресенье в качестве ответа на саммит России и США в Анкоридже.

Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, Зеленский прилетел в Брюссель и "в 14:30 [15:30 мск] глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даст совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским".

Ранее сама фон дер Ляйен написала в X, что Зеленский прилетит в Брюссель, чтобы оттуда вместе с ней участвовать в телеконференции "коалиции желающих".

Этот визит до утра 17 августа не значился в планах Еврокомиссии.