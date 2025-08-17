Генсек НАТО не будет делать по итогу телеконференций никаких заявлений для прессы

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в консультациях в Брюсселе с Владимиром Зеленским и лидерами стран "коалиции желающих". Об этом сообщила пресс-служба альянса.

"Генсек НАТО примет участие в видеоконференции "коалиции желающих" с Владимиром Зеленским", - заявила пресс-служба НАТО.

Она уточнила, что эту телеконференцию организует президент Франции Эмманюэль Макрон с участием лидеров Германии и Великобритании Фридриха Мерца и Кира Стармера. Рютте не будет делать по итогу никаких заявлений для прессы, уточнила штаб-квартира альянса, поэтому пока неясно, находится ли Рютте в Брюсселе.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что Зеленский срочно прилетел в Брюссель, чтобы там дать экстренную пресс-конференцию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.