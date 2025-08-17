Эксперт Пхромвек: саммит на Аляске стал началом решения ситуации на Украине

По мнению специалиста, наиболее вероятный сценарий предполагает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп попытаются заключить совместное рамочное соглашение без явного одобрения Киева

БАНГКОК, 17 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже стала началом долгосрочного процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС таиландский эксперт в сфере международных отношений, доцент Университета Рамкхамхенга Криссада Пхромвек.

"Встреча Путина и Трампа на Аляске продемонстрировала некоторые позитивные сигналы, такие как восстановление прямых каналов связи между Россией и США, готовность лидеров к коммуникации, несмотря на напряженные отношения. Эти позитивные сигналы свидетельствуют о том, что обе стороны как минимум готовы к диалогу и снижению текущей напряженности, что может послужить основой для дальнейших контактов. Саммит на Аляске стал началом долгосрочного, поэтапного переговорного процесса в мирном урегулировании конфликта на Украине", - сказал он.

По мнению эксперта, "наиболее вероятный сценарий предполагает, что Путин и Трамп попытаются заключить совместное рамочное соглашение без явного одобрения Киева".

"Тем не менее предпринимаются попытки привлечь Украину к трехсторонним переговорам. Киев может быть вынужден пойти на территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий или гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов и европейских союзников. Украина может пойти на компромисс ради сохранения жизней и экономической стабильности, но он неизбежно спровоцирует политическую реакцию и общественное недовольство", - считает Пхромвек.

"Думаю, что Киев, вероятно, пойдет на некоторые уступки по определенным вопросам или конкретным территориям. Любые уступки, вероятно, будут происходить постепенно. Учитывая текущую политическую обстановку и сложный состав участников, переговоры о прекращении конфликта вряд ли пройдут быстро. Россия стремится к геополитическим выгодам, в то время как США балансируют между поддержкой Киева и урегулированием отношений с Москвой, а сама Украина сталкивается с внутренним давлением, связанным с вопросом сохранения своего суверенитета", - добавил эксперт.

Переговоры в Анкоридже

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10 и подчеркнул, что на ней были согласованы многие позиции, а дальнейшее зависит от Киева. Президент США также выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.