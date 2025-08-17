Токаев поздравил по телефону Путина с итогами саммита на Аляске

По мнению президента Казахстана, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил в телефонном разговоре российского коллегу Владимира Путина с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"Глава нашего государства поздравил [российского] коллегу с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. По его мнению, переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме", - говорится в сообщении. Саммит, как отметил Токаев, стал "прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене".

Путин сообщил казахстанскому коллеге в ходе телефонного разговора об основных аспектах состоявшегося саммита.

"Владимир Путин со своей стороны проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Казахстана выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики, указали в пресс-службе.

О саммите РФ - США на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.