Доцент кафедры стратегических исследований Колледжа национальной обороны ОАЭ отметил, что Владимир Зеленский и европейские лидеры проиграли

ДУБАЙ, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске смог убедить своего американского коллегу Дональда Трампа принять позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине, в результате Владимир Зеленский и европейские лидеры оказались в числе проигравших, заявил в беседе с ТАСС доцент кафедры стратегических исследований Колледжа национальной обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бадин аль-Яттиуи.

"Это победа Путина", - отметил ученый, комментируя недавнюю встречу президентов России и США в Анкоридже. "Трамп теперь принял позицию Путина, согласно которой "всеобъемлющее мирное соглашение лучше, чем быстрое прекращение огня". Настоящими проигравшими на данный момент стали Зеленский и европейские лидеры", - считает аль-Яттиуи. Он подчеркнул, что Путин убедил Трампа принять "его видение, временные рамки и повестку" урегулирования украинского конфликта.

Говоря о восприятии странами Персидского залива итогов встречи на Аляске, доцент эмиратского Колледжа национальной обороны отметил, что ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия "могут сыграть определенную роль в будущем и предоставить площадку для переговоров". "Им это нужно, и они этого хотят, чтобы подтвердить свою растущую роль в международных делах", - добавил он.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а также с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Ожидается, что в понедельник Трамп примет Зеленского в Белом доме. По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с Путиным. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.