Эксперт Лемиси назвал саммит на Аляске политическим землетрясением

Смысл этого события в Европе не поняли, считает секретарь Женевского международного института исследования проблем мира

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал настоящим "политическим землетрясением", истинный смысл которого европейские элиты еще до конца не осознали, заявил в беседе с ТАСС секретарь Женевского международного института исследования проблем мира (GIPRI), преподаватель Женевского университета прикладных наук (SWISS UMEF) Ишэм Лемиси.

По его мнению, именно европейцы оказались теми, кто больше всех пострадал от прошедшего саммита. "Они пожертвовали своей экономикой, промышленностью, энергетической безопасностью ради Украины и теперь вдруг обнаруживают, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой в их отсутствие", - пояснил эксперт. По его словам, вопреки жалобам европейцев, переговоры не привели ни к прекращению огня, ни к конкретному соглашению по урегулированию ситуации на Украине. "Трамп даже подытожил - сделки нет, пока нет сделки", - напомнил Лемиси.

"Эта встреча не просто саммит: это геополитическое землетрясение, истинный смысл которого европейские элиты так и не смогли понять", - резюмировал эксперт.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.