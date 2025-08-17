Трамп: СМИ искажают правду об успешности встречи с Путиным на Аляске

Президент США подчеркнул, что "лживые медиа" жестоко искажают правду, когда речь заходит о нем

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно искажают правду об успешности его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже (штат Аляска).

"Невероятно, как лживые медиа жестоко искажают правду, когда речь заходит обо мне. Я ничего не могу сказать или сделать, чтобы они написали или сообщили обо мне правду. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны [экс-президента США Джо] Байдена, войны, которая никогда не должна была начаться", - написал Трамп в Truth Social.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.