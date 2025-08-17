Cпецпосланник президента США не ответил прямо на вопрос о том, дал ли уже президент России Владимир Путин согласие на такую встречу

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что Вашингтону удастся организовать трехстороннюю встречу России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта.

"Я думаю, мы проведем трехстороннюю встречу <...>. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча [с Владимиром Зеленским], на которой мы придем к согласию. После мы сможем вернуться к [контактам] с Россией, продвинуться вперед в вопросе мирной сделки и заключить ее", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

Вместе с тем Уиткофф не ответил прямо на вопрос о том, дал ли уже президент России Владимир Путин согласие на такую встречу.