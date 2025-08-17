РФ не будет добиваться какой-то другой украинской территории, когда мирная сделка будет готова, заявил спецпосланник американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин согласовали на встрече в Анкоридже гарантии безопасности Украины и Европы. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

"Мы согласовали мощные гарантии безопасности, которые бы я описал как полностью меняющие ситуацию", - подчеркнул он в прямом эфире телекомпании CNN. "Мы [прежде] думали, что и близко не находимся к тому, чтобы согласовать защиту [в духе] статьи 5 [Североатлантического договора НАТО] со стороны Соединенных Штатов в законодательной форме с Российской Федерацией. Предусматривающую, что она (Россия - прим. ТАСС) не будет добиваться какой-то другой территории [Украины], когда мирная сделка будет готова. [Предусматривающую гарантии] в законодательной форме в Российской Федерации не преследовать какие-то другие европейские страны и нарушать их суверенитет", - заявил Уиткофф.

"И было намного больше [согласованных Путиным и Трампом пунктов]", - отметил он.

Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора НАТО закрепляет принцип коллективной обороны альянса.