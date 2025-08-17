Госсекретарь США назвал полное мирное соглашение лучшим способом положить конец этому конфликту

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Администрация США считает своей целью в переговорах не временное прекращение огня, а полное урегулирование конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Лучший способ положить конец этому конфликту - это полное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. <...> Наша цель - не прекращение огня, а окончательное завершение этой войны", - указал он.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.