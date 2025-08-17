При этом госсекретарь США сообщил, что определенный прогресс в этом вопросе достигнут

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Администрация США не находится на пороге достижения соглашения об урегулировании конфликта на Украине, до сделки предстоит пройти еще долгий путь, однако определенный прогресс достигнут. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы достигли прогресса в том смысле, что определили потенциальные области для соглашения, но остаются некоторые серьезные разногласия. Так что нам еще предстоит пройти долгий путь", - сказал он.

"Я имею в виду, что мы не стоим на пороге мирного соглашения. Мы не находимся на его грани. Но я действительно считаю, что прогресс был достигнут", - добавил госсекретарь США.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.