Спецпосланник американского лидера отметил, что встреча позволила добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Европа признала, что встреча президентов России и США в Анкоридже (штат Аляска) позволила добиться существенного прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

"Нет ни одного человека в команде европейцев, который не признал бы, что мы добились существенного прогресса на этой встрече. Мы, безусловно, добились прогресса. Мы продвинулись по всем вопросам, которые необходимо будет обсудить и согласовать в случае введения прекращения огня", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

По возвращении в Вашингтон президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.