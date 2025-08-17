Результаты встречи превзошли все ожидания, отметил спецпосланник американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Россия и США на саммите в Анкоридже добились "эпического" успеха, результаты встречи превзошли все ожидания. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

"У меня перед этим [саммитом] состоялось шесть раундов переговоров с президентом [России Владимиром] Путиным, и я считал, что мы добились некоторого успеха. Но достигнутый нами [на Аляске прогресс] оказался эпическим, это факт", - подчеркнул Уиткофф.

"На мой взгляд, мы сделали то, что должны были, куда лучше, чем люди прогнозировали", - отметил он.