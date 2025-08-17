Полиция воспрепятствовала работе адвоката, который приехал для защиты активистов и сторонников блока

КИШИНЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Молдавский политический блок "Победа" заявил о нарушении прав задержанных в ходе акции протеста оппозиции в Кишиневе, к которым не был допущен адвокат.

"Полиция воспрепятствовала работе адвоката, который приехал для защиты задержанных накануне активистов и сторонников блока "Победа". Адвоката не допустили в участок и оказывали давление", - говорится в заявлении блока в его Telegram-канале. Как уточняется, адвокат готовит заявление для возбуждение уголовного дела в отношении инспектора.

Ранее полиция Молдавии сообщила, что на акции протеста в субботу задержали 69 человек. По ее данным, было составлено 148 протоколов о нарушениях, изъяты десятки палаток, а также спальные мешки и матрасы. Накануне представители блока заявили ТАСС, что в отделения полиции доставили примерно 150 человек. В основном это пожилые люди, которые составляли большую часть демонстрантов.

Они прибыли в сквер железнодорожного вокзала в Кишиневе для участия в бессрочной акции протеста, которую анонсировал руководитель "Победы" Илан Шор. Люди требовали освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул и других политзаключенных. Полиция назвала акцию протеста незаконной и пригрозила применить силу, а вечером карабинеры просто снесли установленные людьми палатки.

Шор объявил, что возместит участникам финансовые потери из-за прогулов на работе. В полиции заявили, что обещанное Шором денежное вознаграждение является "серьезным нарушением закона". Там напомнили, что политик был обвинен в финансовых махинациях и объявлен в розыск. Лидер блока "Победа" обвинения не признает и называет это дело политическим.

На 23 августа оппозиционер призвал своих сторонников выйти на акции протеста в разных регионах Молдавии.