Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Кроме того, президент США выразил надежду, что в Белоруссии вскоре освободят еще 1,3 тыс. заключенных

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что власти Белоруссии вскоре освободят еще 1,3 тыс. заключенных.

"Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Надеюсь, что 1 300 человек тоже скоро будут освобождены!", - написал он в Truth Social.

15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко и Трамп обсудили по телефону двустороннюю повестку, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Лидер республики пригласил американского коллегу с семьей в Минск, и это приглашение было принято. Трамп в свою очередь написал в Truth Social, что обсудил с Лукашенко множество тем, включая визит президента России Владимира Путина на Аляску. Также американский лидер поблагодарил белорусского коллегу за освобождение 16 заключенных и обсудил с ним возможное освобождение еще 1,3 тыс. человек. Трамп отметил, что рассчитывает встретиться с Лукашенко в будущем.