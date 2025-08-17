Без российского лидера не будет мирного соглашения между Россией и Украиной, отметил госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уже много лет занимает ключевое место на мировой арене и в публикациях СМИ, поэтому необходимость контактов с ним для урегулирования на Украине является для США проявлением здравого смысла. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Он [Путин] уже на мировой арене. У него самый большой в мире арсенал тактического ядерного оружия и второй по величине арсенал стратегического ядерного оружия. Он уже на мировой арене", - сказал он.

"Когда я слышу, как люди говорят: "О, это повышает его авторитет". Что ж, все, что мы делаем, это постоянно говорим о Путине. Все СМИ последние 4-5 лет только и делают, что говорят о Путине", - добавил Рубио.

"Это означает, что без Путина не будет мирного соглашения между Россией и Украиной, не будет конца войне между РФ и Украиной. Это просто здравый смысл. Я даже не должен этого говорить. Так что люди могут говорить, что хотят", - резюмировал госсекретарь США.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.