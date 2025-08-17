Рубио: встреча Трампа с Зеленским будет сконцентрирована на гарантиях безопасности

Госсекретарь США добавил, что после согласования по этому вопросу Вашингтон представит его детали Москве

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и представителями европейских стран в понедельник во многом будет сконцентрирована вокруг гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Полагаю, что завтрашние обсуждения во многом будут сконцентрированы на гарантиях безопасности, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News. - Мы уже провели вчера продолжительный разговор с советниками по национальной безопасности об этом, в этом направлении была проделана определенная работа".

Рубио добавил, что после согласования деталей по этому вопросу США представят его детали российской стороне. Глава американского внешнеполитического ведомства ожидает, что обсуждения в понедельник между американской администрацией, киевскими властями и европейскими представителями займут "6-7 часов или, вероятно, больше". "Мы уже проделали немало работы, но еще необходимо немного потрудиться, чтобы мы смогли сказать, что у нас есть план по гарантиям безопасности, вокруг которого мы объединились", - указал глава американского внешнеполитического ведомства.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.