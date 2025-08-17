Переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа были посвящены Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Россия и США на саммите в Анкоридже (штата Аляска) 15 августа не обсуждали возможное новое соглашение по ядерным вооружениям. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Нет, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News. - Переговоры почти исключительно, я бы сказал на 99%, были посвящены войне [на Украине], тому, как ее завершить, и видению России".

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.