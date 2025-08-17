В свою очередь спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин фактически согласовали гарантии безопасности Украины и Европы

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что ключевую роль в возможном предоставлении Украине Западом гарантий безопасности должна сыграть Европа. Об этом заявил госсекретарь США - исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Думаю, что роль, которую Европа может в конечном счете сыграть, касается гарантий безопасности, о которых говорила Украина. Они (европейцы - прим. ТАСС) должны быть в этом плане ключевым элементом", - сказал глава американской дипломатии в эфире телекомпании Fox.

В свою очередь спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил в интервью телекомпании CNN, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин фактически согласовали на встрече в Анкоридже гарантии безопасности Украины и Европы.

"Мы согласовали мощные гарантии безопасности, которые бы я описал как полностью меняющие ситуацию", - подчеркнул Уиткофф. "Мы [прежде] думали, что и близко не находимся к тому, чтобы согласовать защиту [в духе] статьи 5 [Североатлантического договора НАТО] со стороны Соединенных Штатов в законодательной форме с Российской Федерацией. Предусматривающую, что она (Россия - прим. ТАСС) не будет добиваться какой-то другой территории [Украины], когда мирная сделка будет готова. [Предусматривающую гарантии] в законодательной форме в Российской Федерации не преследовать какие-то другие европейские страны и нарушать их суверенитет", - пояснил Уиткофф.

Он также отметил, что речь не идет о вступлении Киева в НАТО или о привлечении Североатлантического альянса к защите Украины. Уиткофф в связи с этим напомнил, что Россия воспринимает возможное присоединение Украины к НАТО как "красный флаг", то есть нечто совершенно неприемлемое для Москвы.