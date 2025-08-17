Бывший государственный секретарь при МИД Франции указал, что РФ вовсе не загнана в угол с экономической точки зрения и не оказалась в дипломатической изоляции

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Саммит РФ и США на Аляске стал победой для президента России Владимира Путина. Такое мнение в интервью газете Le Journal du Dimanche (JDD) выразил бывший государственный секретарь при МИД Франции Пьер Лелуш (занимал пост в 2009-2012 годах).

"Нет сомнений, что Владимир Путин стал главным триумфатором этой встречи, - указал Лелуш. - Россия вовсе не загнана в угол с экономической точки зрения и не оказалась в дипломатической изоляции. Саммит на Аляске лишь это подтвердил".

При этом Лелуш указал на крайне слабую роль Европы в украинском урегулировании. "Разрешение этого конфликта произойдет без участия европейцев, которым, увы, практически не дадут права голоса, - сказал политик. - Я никогда еще не видел Европу столь слабой по отношению к США. Достаточно вспомнить угодливость и покорность европейских лидеров перед президентом США Дональдом Трампом на последнем саммите НАТО в Гааге в июне, чтобы убедиться в ее слабости".

Он подчеркнул, что "Европа сегодня - это группа государств, охваченных паникой из-за дипломатического разворота Вашингтона, вызванного избранием Трампа". "Это жалкое зрелище", - отметил Лелуш.

Говоря о возможности нормализации отношений между странами ЕС и РФ, политик выразил уверенность в том, что экономические связи между сторонами будут восстановлены. "В Европе некоторые - и особенно в Германии - с нетерпением ждут возобновления экономических отношений с Россией. Я убежден, что в конечном счете они будут восстановлены", - заявил бывший госсекретарь при МИД Франции.

Саммит на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.