"Коалиция желающих" призвала к прекращению огня на Украине без обязательств

Президент Франции Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телеконференции "коалиции желающих"

Европейские союзники Киева также привержены к продолжению давления на Россию

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Европейские союзники Украины на телеконференции "коалиции желающих" призвали к остановке боевых действий без обязательств прекратить вооружать Украину и к продолжению давления на Россию. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Участник телеконференции сосредоточились на ключевых моментах: немедленном прекращении боевых действий и обязательстве сохранять санкционное давление", - сообщила она.

Ранее на экстренной пресс-конференции с Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что вне зависимости от решений России и США ЕС будет пытаться сохранить все свои позиции: мир "через силу", отказ киевского режима от передачи территорий, продолжение накачки Украины оружием, ее прием в западные блоки, сохранение санкций против РФ.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия намерена форсировать милитаризацию Европы вне зависимости от конфликта на Украине и инвестировать в производство оружия, в первую очередь беспилотников, на Украине.