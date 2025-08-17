Al Hadath: ХАМАС получил от Египта и Катара новое предложение по Газе

От движения потребовали подготовить ответ "в ближайшие часы", уточнил телеканал

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Посредники на непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа передали палестинскому движению ХАМАС очередное предложение с целью возобновления консультаций. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, новую инициативу передали радикалам представители Египта и Катара в присутствии лидеров некоторых палестинских фракций. Последние, отмечает телеканал, потребовали от ХАМАС подготовить ответ на предложение "в ближайшие часы". В понедельник в городе Эль-Аламейн в Египте, как ожидается, состоится встреча посредников с участием премьер-министра и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, добавили источники Al Hadath.

Газета Asharq Al-Awsat ранее проинформировала со ссылкой на источники, что ХАМАС готов принять без поправок последнее предложение по прекращению огня в секторе Газа, которое предусматривало перемирие на 60 дней, передислокацию израильских сил и освобождение 10 удерживаемых в анклаве заложников. По словам источников, проинформировав посредников о своей новой позиции, движение якобы "отказалось от внесенных им поправок относительно вывода войск, а также от некоторых других вопросов и требований, связанных с освобождением палестинских заключенных, выдвинутых им и его военным крылом". Таким образом, ХАМАС полностью передал инициативу Израилю.

Источники подчеркивают, что движение заняло эту позицию, по всей вероятности, из-за необходимости остановить израильский план оккупации Газы и переселения ее жителей.

Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был прерван в июле в Катаре. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".