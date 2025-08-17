Газета обращает внимание, что выработка гарантий безопасности может потребовать много времени

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Назначенная на понедельник встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран необязательно должна привести к трехстороннему саммиту с участием России. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщила газета The Washington Post.

"По словам представителя Белого дома, отдельно от этого Соединенные Штаты надеются, что в конце этой недели состоится трехсторонняя встреча с участием Трампа, [президента РФ Владимира] Путина и Зеленского. При этом этот чиновник предупредил, что Белый дом не обязательно ожидает, что встреча в понедельник приведет к этому", - пишет издание.

Газета подчеркивает, что выработка гарантий безопасности может потребовать много времени. Ее источник в американской администрации также отметил, что во встрече Трампа и Зеленского примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Зеленский 18 августа встретится в Вашингтоне с Трампом. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.