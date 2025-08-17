Бывший премьер Украины назвал Владимира Зеленского противником мира

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Зеленский не заинтересован в мире, все его уступки в вопросе урегулирования определят США. Решение украинской проблемы находится в руках Москвы и Вашингтона, отметил в беседе с "Известиями" экс-премьер Украины Николай Азаров.

"[Зеленский] совершенно однозначно противник мира, поэтому все то, от чего он будет отказываться, определят уже американцы, - отметил Азаров. - Решение украинской проблемы находится в руках двух стран - России и США. Они больше других заинтересованы в том, чтобы был мир в Европе и на других континентах".

Он также подчеркнул, что широкая плеяда европейских лидеров, вознамерившихся сопровождать Зеленского на предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом, нужна "только для одного - для давления на Трампа", потому что "Зеленский - никто для американского лидера, и февральские встречи это показали".

"Встречаться с Зеленским, который не будет готов идти ни на какие уступки, никакого смысла нет. Единственный человек, который может переубедить Зеленского, - это Трамп. Он может дать ему какие-то личные гарантии, ведь больше всего Зеленский боится лишиться жизни и денег, - продолжил экс-премьер. - На мой взгляд, после, скорее всего, неудачной встречи Зеленского и Трампа вопрос трехсторонней встречи [с президентом России Владимиром Путиным] перенесется. В этот момент для США станет очевидной необходимость замены украинского режима на тот, который будет больше думать о стране и о народе".

По оценке Азарова, упомянутое новое руководство Украины едва ли будет пророссийским, учитывая 11 лет мощной пропаганды, но "по крайней мере будет понимать, что интерес украинского народа в том, чтобы жить в мире с Россией".

О российско-американском саммите

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.