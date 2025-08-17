По сведениям агентства, запланированную на 18 августа встречу осложняет тот факт, что последний визит Владимира Зеленского в Белый дом в феврале завершился перепалкой между ним и президентом США

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне 18 августа окажется в безвыходном положении, так как если он отвергнет сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине, то он рискует обрушить на себя гнев американского лидера Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, переговоры делает еще более напряженным тот факт, что последний визит Зеленского в Белый дом в феврале завершился перепалкой между ним и Трампом, что привело к кратковременной приостановке военной поддержки.

Отмечается, что несмотря на то что в этот раз на переговорах Зеленского будут сопровождать европейские лидеры, "их влияние сомнительно" и они не всегда совпадали с США во мнениях. Издание указывает, что окружение Зеленского "будет требовать ясности от Трампа о том, какие именно гарантии безопасности хотят предоставить США". У самого Зеленского, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, в списке задач, помимо избежания очередных споров и поддержания интереса Трампа к заключению сделки, будут также стоять задачи по выяснению требований России, определению сроков трехсторонней встречи и подталкиванию США к более жестким санкциям в отношении РФ.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.